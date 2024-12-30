 إثيوبيا: مصرع 71 راكبا بينهم عائدون من حفل زفاف فى حادث سقوط حافلة في نهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إثيوبيا: مصرع 71 راكبا بينهم عائدون من حفل زفاف فى حادث سقوط حافلة في نهر

أديس أبابا - د ب أ
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 10:11 ص

لقي ما لا يقل عن 71 شخصًا حتفهم في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة بونا بإقليم سيداما جنوب البلاد.

ونقلت شبكة"يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم حكومة إقليم سيداما، ووسنيليه سيميون، قوله إن الحادث أسفر عن وفاة 68 رجلاً و3 نساء.

وأضاف أن خمسة آخرين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج في مستشفى بونا العام.

وقع الحادث في وقت متأخر من مساء الأحد، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها وسقطت في النهر.

وأشارت التقارير إلى أن الطريق به العديد من المنحنيات، مما زاد من صعوبة القيادة. ومن بين الركاب الذين لقوا حتفهم، مجموعة عائدة من حفل زفاف، فيما فقدت بعض العائلات أكثر من فرد في الحادث.

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