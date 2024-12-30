بيطري المنيا يبحث تطوير مراكز تجميع الألبان

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أعلن الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية استضافت فريق تطوير مراكز تجميع الألبان بمحافظات "المنيا_ الفيوم_ الوادي الجديد- أسيوط وسوهاج"؛ لبحث التطوير والاستفادة من منتجات الألبان.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرشيد فتحي غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الطب البيطري، ومديري مديريات الزراعة، والمهندس مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة.

كما حضر التدريب مديري إدارات الإرشاد البيطري والزراعي والحوكمة والمراجعة الداخلية، ومديري الإدارات الخارجية، ورؤساء أقسام الإرشاد البيطري والزراعي.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري، تواصل جهود المديرية، للحفاظ على الثروة وتنميتها وصحة وسلامة المواطنين.