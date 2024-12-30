طوارئ بكفر الدوار للتعامل مع مياه الأمطار

أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، اليوم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع موجة الطقس التي تشهدها البلاد.

وقال بطيشة، إن الوحدة دفعت بمعداتها لسحب تجمعات المياه من المناطق التي شهدت سقوط أمطار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم بنطاقي المدينة والمركز، وأسفرت عن سحب تجمعات المياه بعدد من مناطق المدينة، وذلك بإشراف من نواب رئيس المدينة وإدارة الأزمات بالوحدة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ووحدة الحماية المدنية بكفر الدوار.

فيما قامت الوحدات القروية بأعمال تصريف وسحب مياه الأمطار بالقرى التابعة لها، وكذلك تسليك صفايات الأمطار بالطرق الرئيسية وتمهيد الحركة المرورية، بمتابعة من رؤساء الوحدات القروية.

من جانبه تابع "بطيشة" أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بنطاقي المدينة والقرى، ووجه بتكثيف الأعمال للقضاء على جميع تجمعات المياه، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال قيادات الوحدة لحالة الطرق، والتأكد من عدم وجود تجمعات مياه داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إليها تسهيلا على المواطنين.