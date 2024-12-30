عقيلة صالح يبحث تشكيل حكومة موحدة جديدة مع وفد من غرب ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال استقباله وفدا من الوجهاء والمجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربعة بغرب ليبيا، آخر المستجدات السياسية بالبلاد وسبل تجاوز الانقسام.



وخلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة شرق البلاد، أكد الحاضرون على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تكون بديلة عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".



وأشاد الوفد بالدور "الوطني لرئيس مجلس النواب في قيادة مساعي تحقيق دولة المؤسسات والقانون"، مؤكدين "دعمهم الكامل لمجلس النواب في جهوده نحو تحقيق الاستقرار السياسي وإرساء دولة المؤسسات".