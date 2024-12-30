مباحثات ليبية - أوروبية لتعزيز التعاون المشترك

بحث وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية في ليبيا، اليوم الإثنين، مع نيكولا أورلاند ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ضمن خطة عمل مكثفة لعام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع المجموعة الاقتصادية المشتركة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتأثير الأوضاع الإقليمية على ليبيا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية خلال الاجتماع رؤية حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة الذهاب المباشر للانتخابات بهدف إنهاء كافة المراحل الانتقالية.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.