سفير روسيا في أثينا: لازلنا نسمع تصريحات معادية لروسيا من اليونان

أكد السفير الروسي لدى اليونان، أندريه ماسلوف، أن أثينا قطعت التعاون والحوار السياسي مع روسيا، مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولم تغير نهجها تجاه موسكو منذ 3 سنوات.

وأضاف: "ما زلنا نسمع تصريحات عدوانية معادية لروسيا، واتهامات لا أساس لها من الصحة. روسيا لا تفعل أي شيء من هذا القبيل تجاه اليونان".

وقال ماسلوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية بثتها اليوم الإثنين: "مع بدء العملية العسكرية الخاصة، قطعت اليونان التعاون مع روسيا، والذي تم تشكيله على مدى عقود عديدة، وتم تقويض مجموعة كاملة من التفاعل الروسي اليوناني، من السياسة والاقتصاد إلى المجال الثقافي والإنساني بعد ما يقرب من 3 سنوات، لم تكن هناك أي تغييرات في نهج أثينا الرسمي تجاه بلدنا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحوار السياسي انقطع من قبل الجانب اليوناني، ولم يتبق سوى اتصالات صغيرة على مستوى وزارة الخارجية، حيث تحل السفارة القضايا الفنية البحتة.

وأوضح ماسلوف: "ببساطة لا توجد مواضيع أخرى للمناقشة" مشيرا إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أوقف الجانب اليوناني أيضًا التفاعل البرلماني.

وقال: "لأول مرة، بعد الانتخابات الوطنية في عام 2023، لم يشكل البرلمان اليوناني مجموعة صداقة مع روسيا".