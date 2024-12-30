نيويورك تايمز: 9 يناير موعد الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كاتر

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية يوم التاسع من يناير المقبل.

وتوفي كارتر عن عمر ناهز 100 عام أمس الأحد.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وسبق تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس: «لقد كان الرئيس كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفوراً في سجلات التاريخ البيضاء».

وأضاف: «تجسد أعماله الإنسانية نموذجاً رفيعاً للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية، رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر».