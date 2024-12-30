إسرائيل تعلن سقوط جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة في اشتباكات بشمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، سقوط جندي في اشتباكات في شمال قطاع غزة، مضيفاً أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث.

وذكرت حركة "حماس"، في وقت سابق، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين بعد اقتحام نقطة عسكرية في جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.



في المقابل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، بأن قصفاً إسرائيلياً في جباليا شمال قطاع غزة، أودى بحياة 4 فلسطينيين.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و541 فلسطينياً.