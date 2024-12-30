إيران وسلطنة عمان تتفقان على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

اتفقت إيران وسلطنة عمان اليوم، على تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بالإضافة إلى مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الإيرانية طهران، جمع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي يزور إيران حاليا.

ونوه وزير الخارجية الإيراني، بتوسع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معبرا عن أهمية الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية بين البلدين في العاصمة مسقط الشهر المقبل.

وبدوره، قال وزير الخارجية العماني إن الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وزيادة التجارة البينية، وتسهيل حركة النقل والشحن والسفر، والتعاون في مشروعات الأمن الغذائي والصحي.

وأفاد بأنهما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز آليات الحوار البناء للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.