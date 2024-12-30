 فرنسا تدين استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة وتعرب عن قلقها بشأن مصير مدير كمال عدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تدين استهداف إسرائيل لمستشفيات غزة وتعرب عن قلقها بشأن مصير مدير كمال عدوان

هديل هلال
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:54 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:54 م

أدانت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف عدة مستشفيات في غزة، ولا سيما مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسي في بيان، اليوم، أن «مستشفى كمال عدوان أصبح الآن خارج الخدمة»، معربة عن قلقها بشأن مصير مديره الدكتور حسام أبو صفية، وكذلك المرضى وطاقم التمريض.

وذكّرت فرنسا إسرائيل بشأن التزاماتها وضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.

ودعت كلًا من حماس وإسرائيل إلى التفاوض على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والأوضاع غير المقبولة التي يعيشها المدنيون منذ أكثر من عام.

وأشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح بدخول أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وحماية جميع المدنيين.

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