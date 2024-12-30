استمرار تراجع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ، بسبب تراجع إنتاج السيارات على الرغم من النمو القوي في قطاع الرقائق.

وأشارت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الاثنين إلى انكماش الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، على خلفية تراجع إنتاج السيارات بنسبة 4ر5% على أساس شهري، مدفوعا إلى حد كبير بالإضرابات العمالية في القطاع.

وعلى النقيض من ذلك، سجل قطاع أشباه الموصلات زيادة في الإنتاج بنسبة 9ر3% شهريا، مدعوما بالطلب القوي في الخارج.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولة في هيئة الإحصاء الكورية "جونج مي-سوك": القول إن الإضرابات العمالية استمرت في شركات توريد قطع غيار السيارات، والتي بدأت في أكتوبر، خلال نوفمبر مما أثر بدرجة كبيرة على إنتاج مكونات السيارات الجاهزة، في حين ما زال قطاع أشباه الموصلات يحافظ على أدائه القوي.

وانخفض الناتج في القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة 9ر2% مقارنة بالشهر السابق، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو القروض.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 3ر0% في نوفمبر.

في المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للإنفاق الخاص، بنسبة 4ر0% شهريا بعد شهرين متتاليين من التراجع.

وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة بنسبة 1ر4% في مبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، قبل موسم الشتاء.

ومع ذلك، على أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 9ر1%، لتواصل اتجاهها الهبوطي الطويل الأجل.