إثيوبيا تتوسع في مصايد الأسماك بسد النهضة ومجاري مائية داخل أديس أبابا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، زيادة الأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك في سد النهضة، ومناطق أخرى من البلاد.

وصرّح وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، فكرو ريجاسا، بأنه "تم توسعة مصايد الأسماك في سد النهضة وأجزاء أخرى من أديس أبابا"، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يشهد تطورا ملحوظا في تلك المناطق تحديدا- حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير، أن "هناك تقدما ملموسا في إنتاج الأسماك والأنشطة المرتبطة به"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تتمتع بموارد وفيرة وظروف طبيعية ملائمة لتربية الأسماك، إلا أن القطاع كان مهملا لفترة طويلة"، وأكد أن "الحكومة تولي الآن اهتماما خاصا ودعما مكثفا لتعزيز الإنتاجية وتطوير هذا المجال".

وأضاف الوزير الإثيوبي أن "الحكومة الإثيوبية تطبّق سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة قدرة البلاد على إنتاج كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، ما يسهم في توسيع نطاق عمليات تربية الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير ومناطق أخرى".