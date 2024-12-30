رئيس الوزراء العراقي: موقفنا ثابت وداعم لوحدة أراضي سوريا واحترام خيارات شعبها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة أراضي سوريا واحترام خيارات شعبها.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل «فيسبوك».

ووفقًا للبيان، جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم على مستوى تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، لاسيما المتعلق منها بتأمين احتياجات المواطنين والسعي إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلاد بما يحقق التنمية الشاملة.

وشهد اللقاء البحث في أبرز التحديات التي تواجه العراق، وأهمية تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لها، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، خصوصاً في سوريا.

وأكد الجانبان على الموقف العراقي الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام خيارات شعبها، وضرورة استمرار التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف العدوان على غزّة، وترسيخ الاستقرار في لبنان، وجهود العراق في منع انتشار الصراع بالمنطقة.