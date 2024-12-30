 تايلاند.. مقتل ثلاثة سياح أجانب جراء حريق بفندق في بانكوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند.. مقتل ثلاثة سياح أجانب جراء حريق بفندق في بانكوك


نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 8:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 8:45 ص

اندلع حريق في فندق بمنطقة "خاو سان رود" السياحية الشهيرة في بانكوك، عاصمة تايلاند، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أجانب وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة التايلاندية.

وقال الكولونيل بالشرطة سانونج سينجماني لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن جميع الضحايا من السائحين الأجانب. وتم العثور على أحدهم متوفى في موقع الحريق، بينما توفي الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى.

وبحسب الشرطة فقد اندلع الحريق مساء الأحد في الطابق الخامس من فندق "إمبر" المكون من ستة طوابق. وتعتبر "خاو سان رود" وجهة شهيرة للرحالة المتجولين والسائحين، وتشتهر أيضا بحياتها الليلية النابضة.

وتم السيطرة على الحريق في النهاية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاعه.

وكان هناك 75 شخصا يقيمون في الفندق وقت الحادث. وأصيب سبعة أشخاص، من بينهم مواطنان تايلانديان وخمسة أجانب.


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