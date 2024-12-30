تيكتوكر سوري شهير يجلس على كرسي الأسد في دمشق ويثير جدلا واسعا

أثارت صورة المدون السوري الشهير يمان نجار وهو يجلس على كرسي مخصص للرئيس في قاعة استقبال كبار الضيوف الرسميين جدلا وانتقادات واسعة بينما رحب آخرون بهذه اللقطة وكل حسب وجهة نظره.





وظهر التيكتوكر نجار قبل أيام وهو يدخل بمرافقة أحد الأشخاص، وكانت الكاميرات بانتظاره داخل القاعة ويجلس على الكرسي الرئاسي في تصرف يقصد منه الظهور دون شك ورفع إشارة النصر وهو يرتدي لباسا عاديا وحذاء رياضيا.





ونظر متابعون إلى هذا التصرف على أنه "لا يليق بمقام هذا الكرسي الذي يجب أن تكون له هيبته لأنه يمثل الشعب السوري ولا يليق به أن يكون مجلسا لأشخاص عاديين".



كما هاجم آخرون تصرف النجار واتهموه بأنه مجرد تيكتوكر كان يخرج في بث مباشر مع مراهقي الثورة السورية ناهيك عن ظهوره مع أناس وصفوهم بالمنحطين أخلاقيا.



وقال أحد المتابعين إن "يمان النجار وبعد أن حرّر سوريا وهو في هولندا جاء ليجلس في قصر الرئاسة..".



بينما فسر أحد المتابعين تصرف النجار بأنه أراد منهه إيصال رسالة قوية مفادها أن الكرسي الذي كان رمزا للظلم والاستبداد أصبح اليوم بيد الشعب.. وأن عهد الطغيان قد انتهى لتحل مكانه قوة الشباب وأحلامهم في بناء وطن حر..".