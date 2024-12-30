حزب الجبهة الوطنية: ائتلاف 30 يونيو سيظل نبراسا مضيئا ملهما بقيم الإرادة والتصحيح

ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، بيان حزب الجبهة الوطنية الذي جرى تدشينه في فعالية نُظمت اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الجزار، في كلمته، إن ائتلاف 30 يونيو سيظل نبراسًا مضيئًا ملهمًا بقيم الإرادة والتصحيح مهما حاد الطريق.

وأضاف أن جيش مصر العظيم سيظل الحارس الأمين للمصريين ولكل خطواتهم، والضامن لوحدة الوطن واستقراره، موضحًا أنهم يستمدون من وطنية الجيش العزم والثقة والمضي قدمًا نحو التنمية والبناء.

ولفت إلى أن الحزب سيستند إلى دعم لا يلين من درع وسيفه، داعيًّا أبناء الوطن للمشاركة في المسيرة الوطنية للحزب، حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش بل فرصًا متساوية للجميع من أجل رفعة الوطن.

وتابع: «معنا، نتشارك في وضع أسس الغد، نزرع بذور الأمل والحرية والعدل والرخاء والسلام والاستقرار، مع العمل تحت شعار مصر للجميع».