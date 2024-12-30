وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفولنوفكا، في دونيتسك شرقي أوكرانيا، كما تم القضاء على نحو 1000 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوزارة، في بيان حول العملية العسكرية في أوكرانيا، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على بلدة نوفولنوفكا.

فيما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وتم صد هجومين مضادين، والقضاء على 1000 عسكري.

وأضافت أنه تم أيضا تدمير دبابتين، و8 مركبات و3 محطات حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة.

وأعلنت أوكرانيا اليوم، عن إسقاط 21 من المسيرات الـ43 التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية على ست مناطق متفرقة من البلاد.