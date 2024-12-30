مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة مدافع الفريق

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، طبيعة إصابة جو جوميز، مدافع الفريق، والتي تعرض لها خلال الفوز على وست هام.

ليفربول فاز على وست هام 0-5، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب ستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض جو جوميز لإصابة عضلية خلال المباراة، ليغادر قبل نهاية الشوط الأول، ويشارك بدلًا من جاريل كوانساه.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «رأيتم إصابة جو جوميز.. إذا قال لاعب إنه يريد التوقف، فيجب استبداله».

وأضاف: «نعلم جميعًا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ونعلم أنها ستستغرق بعض الوقت قبل أن يعود.. لا أعرف إلى متى، لكنه سيغيب لفترة طويلة».

ويفتقد ليفربول قلب دفاعه الأساسي، الفرنسي إبراهيما كوناتي، بسبب الإصابة منذ عدة مباريات.

ورفع ليفربول، بعد فوز الأمس، رصيده لـ45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 8 نقاط عن نوتنجهام فورست، صاحب المركز الثاني.