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منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، شهد القطاع تدميرا وإلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من المستشفيات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى، أدت هذه الهجمات إلى استشهاد وإصابة العديد من المرضى والأطباء وتدمير البنية التحتية الطبية.

وفيما يلي سرد للمستشفيات المتضررة والملابسات المحيطة بالهجمات:

-مستشفى كمال عدوان:



التاريخ: نوفمبر 2023.

الملابسات: تعرض المستشفى لقصف متكرر أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي وخزانات المياه، مما أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الطبية، كما واصل الاحتلال استهداف المستشفى وإحراقه في شهر ديسمبر 2024، وإخراجه عن العمل.

-مستشفى ناصر:

التاريخ: ديسمبر 2023.

الملابسات: تضرر قسم الأطفال في المستشفى جراء قصف استهدف مناطق قريبة منه.

-مستشفى العودة:

التاريخ: يناير 2024.

الملابسات: أصابت الغارات الإسرائيلية المستشفى، مما أدى إلى تعطيل قسم الطوارئ بالكامل.

-مستشفى الإندونيسي:

التاريخ: فبراير 2024.

الملابسات: تعرض المستشفى لأضرار جسيمة في بنيته التحتية جراء قصف عنيف.

-مستشفى الشفاء:

التاريخ: مارس 2024.

الملابسات: تضرر قسم الجراحة بشكل كبير نتيجة قصف عنيف استهدف المناطق المحيطة.

-مستشفى القدس:

التاريخ: أبريل 2024.

الملابسات: استهدفت الغارات الجوية المنطقة المحيطة بالمستشفى، مما أدى إلى أضرار في المبنى وإصابة الطاقم الطبي.

-مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية:

التاريخ: مايو 2024.

الملابسات: قصف عنيف أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المستشفى.

-مستشفى الأقصى:

التاريخ: يونيو 2024.

الملابسات: استهدفت الغارات المستشفى بشكل مباشر، مما تسبب في إصابة عدد من المرضى.

-مستشفى الأهلي العربي:

التاريخ: يوليو 2024.

الملابسات: تعرض المستشفى لقصف أدى إلى إتلاف غرفة العمليات بالكامل.

-مستشفى الرنتيسي:

التاريخ: أغسطس 2024.

الملابسات: تضرر المستشفى بشكل كبير نتيجة قصف أدى إلى تدمير المعدات الطبية.

-مستشفى حمد بن خليفة:

التاريخ: سبتمبر 2024.

الملابسات: تعرض المستشفى لأضرار جسيمة نتيجة القصف، مما أدى إلى إجلاء المرضى.

-مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي:

التاريخ: أكتوبر 2024.

الملابسات: دُمر المستشفى بالكامل في قصف مباشر.

-مستشفى دار الشفاء:

التاريخ: نوفمبر 2024.

الملابسات: تعرض المستشفى للقصف مما أدى إلى توقفه عن العمل.

-مستشفى محمد الدرة للأطفال:

التاريخ: نوفمبر 2024

الملابسات: أصاب القصف الإسرائيلي المستشفى، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الأطفال والطاقم الطبي.