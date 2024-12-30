الخارجية الفلسطينية: تفاخر إسرائيل بتدمير جباليا استخفاف بالشرعية الدولية

قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينيين، إن الحكومة الإسرائيلية تفاخرت، على سمع وبصر المجتمع الدولي، بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها لمرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حالياً، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات، واستخدام سياسة التجويع كسلاح في العدوان.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن «حكومة الاحتلال تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقى من السكان الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة، على مدار ١٥ شهراً من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة ٦ أطفال غزيين».

وأشارت إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله لأرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية».

وذكرت أن «الأمر يتزامن مع تصاعد اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسئول إسرائيلي؛ لتوسيع مساحات المزارع الاستيطانية ودوائر الاستيطان الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال ١٢ شهراً.