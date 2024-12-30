 إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي في الجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي في الجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 10:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 10:34 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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