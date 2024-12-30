كشفت الشركة المتتجة لمسلسل "سراب"، عن انطلاقه في 7 يناير 2024، بعرض 3 حلقات عبر منصة TOD.

المسلسل مكون من 10 حلقات ومستوحى من المسلسل الاسترالي "Seven Types of Ambiguity". ، وهو من بطولة الفنانين خالد النبوي ويسرا اللوزي، إلى جانب هاني عادل، وأحمد وفيق، وأحمد مجدي، وجيهان الشماشرجي، وإنجي المقدم، ونجلاء بدر، ودياماند أبو عبود، ومحمد كيلاني، وتركز كل حلقة على شخصية مختلفة.

تسلط القصة الضوء على نقاط الضعف الإنسانية وتدفعهم لإعادة التفكير في خياراتهم والعمل على بناء مستقبل جديد، تبدأ الاأحداث باختطاف طفل، مما يكشف أسرارًا خفية ويضع علاقة الشخصيات في اختبار صعب، ومع تطورها، يكتشف الأبطال أن حياتهم التي بدت مستقرة تخفي كثير من التحديات.