محافظ أسيوط: ضبط مصنع دهانات مجهول المصدر بالقوصية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة الرقابية في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح وصحة المواطنين.

وأوضح أنه تم ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين للقانون، وذلك ضمن الحملات المستمرة بقرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت حملة تموينية بالتنسيق بين مباحث التموين بأسيوط، وإدارة تموين القوصية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، حيث تم ضبط أحد المصانع التي تصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية، لافتاً إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة بالقوصية.

يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي "واتس آب – تليجرام" على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.