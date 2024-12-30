سلطة المطارات الإسرائيلية تكشف عن خسائر بـ105 ملايين شيكل خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024

كشف سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خسائر بـ105 ملايين شيكل خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024.

ونقلت «الجزيرة»، عن القناة 13 الإسرائيلية، قولها إن «سبب الخسائر يعود إلى الحرب، وانخفاض عدد المسافرين، وتقليص رحلات الشركات الدولية».

وأعلنت العديد من شركات الطيران الدولية هذا العام، وقف رحلاتها إلى إسرائيل، بالنظر للظروف الراهنة والتصعيد الحاصل على مختلف الجبهات سواء في قطاع غزة أو لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ451 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.