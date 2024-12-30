الكويت تفرض ضريبة جديدة على الكيانات المتعددة الجنسيات بحد أدنى 15%

قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، إن الكويت ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15% على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.