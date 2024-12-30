أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، تقييما للوضع العسكري في جنوب لبنان، معلنا "النصر العسكري على حزب الله".



وحسبما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أشرف هرتسي هاليفي، على اجتماع مع قائد القيادة الشمالية وقادة آخرين من الفرقة 146 واللواء 300. كما أكد هاليفي خلال الاجتماع، أن "الجيش الإسرائيلي قد حقق انتصارا عسكريا واضحا على حزب الله في المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذا الانتصار يشكل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية".



وقال هاليفي: "لقد انتصرنا عسكريا على حزب الله بشكل واضح، وهذا أمر لا يمكن إنكاره.. لكن النصر الحقيقي والبعيد المدى لا يعني فقط التفوق العسكري، بل أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تعيش هنا العديد من العائلات، ويزدهر النشاط السياحي، وتصبح الحياة اليومية أكثر رخاء".



وأضاف هاليفي: "نريد أن نرى في هذه المنطقة الكثير من السكان الذين يعيشون هنا، مع ازدهار في قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي. نريد أن نشهد الناس يركبون الدراجات الهوائية في شوارع الجنوب، وتزدهر الزراعة في هذه الأراضي، هذا هو النصر المستدام الذي نسعى لتحقيقه".

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف ثانية كبيرة في بلدة ميس الجبل جنوبا إضافة إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني في بيان مساء يوم أمس، أن القوات الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق وقف النار وتتوغل في المناطق اللبنانية، متهما إياها بحرق عدد من المنازل.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 330 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.