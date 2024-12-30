طمأن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن طقس أول أيام العام الجديد 2025، متوقعًا أن تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، إن الطقس سيصبح أفضل بحلول يوم الأربعاء، لافتًا إلى أن هدوء سرعات الرياح، يساعد على عدم الشعور بمزيد من برودة الطقس.

وأضاف أن العظمى على القاهرة تتجاوز 20 درجة بنهاية الأسبوع الجاري، متوقعًا أن تسود أجواء مشمسة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار.

وعن طقس اليوم، أوضح أن البلاد مازالت تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، ونشاط رياح تتجاوز سرعاته 35 كم / الساعة، الأمر الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار والليل.

وذكر أن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب على أغلب المناطق الشمالية، قائلًا إن محافظات ومدن السواحل الشمالية تشهد فرص أمطار اليوم وغدًا متوسطة وتصل إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا.

وتوقع أن تقل شدة الأمطار بالمحافظات الداخلية كجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى ستشهد فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار مستمرة غدًا الثلاثاء، مناشدًا المواطنين توخي الحذر التام أثناء فترة سقوط الأمطار، وتجنب اعتلاء أسطح المباني أو ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، والقيادة بهدوء تام على الطرق، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.