مرصد حقوقي يطالب ببعثة دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بإرسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد المرصد، في بيان اليوم الإثنين، أن السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها الجيش الإسرائيلي شهدت منذ العدوان على قطاع غزة في أكتوبر2023، تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد والقتل تحت التعذيب.

وبين المرصد أنه تحقق من استشهاد ثلاثة معتقلين من غزة أخيرا، ليرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50 شخصا، منهم 33 معتقلا من قطاع غزة.

وأكد المرصد الحقوقي، أن الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها بصفتها سلوكيات فردية أو معزولة، بالنظر إلى الأسلوب المنهجي وواسع النطاق الذي تجري فيه تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوها.

واعتبر أن تغاضي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة قد وفر للكيان الإسرائيلي ضوءا أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم بل والتصعيد منها.