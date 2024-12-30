مياه الفيوم تعقد ورشة عمل لحماية النظم المائية للحفاظ على مياه الشرب من الإهدار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورشة عمل بالتنسيق مع شركة NEVUS المتخصصة في مجال إنتاج أجهزة القياس والتحكم، انطلاقًا من الجهود المبذولة لحماية النظم المائية وتطوير منظومة العمل، بهدف الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار وتقليل الفاقد باستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة، ومراقبة الضغوط وكميات المياه الموزعة بالشبكات من أجل ضمان وصول المياه لجميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة، وبحضور ممثلين عن شركة NEVUS، والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه، والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، والمهندس طارق عطا الله رئيس قطاع التخطيط، ولفيف من مديرين العموم والمختصين بالشركة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن سعي الشركة الدائم لتطوير، وتحديث منظومة العمل بالوصول لكل ماهو جديد وحديث، ويساهم في توفير الجهد والوقت للوصول لأعلى معدلات الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، وبما يتناسب مع توجهات الدولة عبر استراتيجية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت شركة NEVUS، بعض أجهزة القياس والتحكم والتي تخدم مجال صناعة المياه، وأجهزة الكشف عن التسرب وتقسيم الشبكات إلى مناطق معزولة DMA، وتركيب عدادات قياس معدل التصرف، ومسجلات الضغوط على مداخل ومخارج هذه المناطق بهدف المتابعة والمراقبة المستمرة لهذه المناطق.