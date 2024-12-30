صندوق التنمية الحضرية: وفرنا بنية تحتية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير المناطق العشوائية في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة حرصت على توفير بنية تحتية متكاملة لتلك المناطق.

وأشار إلى العمل على مد خطوط الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة وخطوط الصرف الصحي، لضمان تحسين مستوى الحياة للسكان في تلك المناطق.

ولفت إلى أن هناك تصنيفًا للمناطق العشوائية يتم وفقًا لدرجة الخطورة التي تمثلها تلك المناطق على حياة المواطنين.

وأوضح أن هذا التصنيف يهدف إلى تحديد أولويات العمل، بحيث تبدأ الدولة في تطوير المناطق الأكثر خطورة لتقليل المخاطر التي قد تهدد حياة الأفراد، ولحماية السكان من أي أضرار محتملة قد تنجم عن الإقامة في تلك المناطق