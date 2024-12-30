نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح الجامعي للعروض القصيرة"، وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 17 كلية و92 طالبا وطالبة من الفائزين، وبحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء لجنة التحكيم، وجمع غفير من الطلاب، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وقدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، التهنئة للطلاب المشاركين في العروض المسرحية، موضحًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بوجه عام، وتقدم الدعم الكامل للنشاط المسرحي بشكل خاص لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا أن المسرح الجامعي يُعد من أهم ركائز العمل التربوي داخل الجامعة، وهو قادر على تغيير اتجاهات الشباب بما يقدمه من أفكار بناءة وأراء ومعلومات حول القضايا المجتمعية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن العروض المسرحية تساهم في نقل التجارب الحياتية لتُضاف إلى تجارب الإنسان، وأن حياة الإنسان لا تُقاس بالشهور والسنوات بل تُقاس بقدر ما احرزه من خبرات، مؤكدًا أن العروض المسرحية ليست مجرد وسيلة للترفيه فقط، بل يتعلم منها المتلقي الكثير من الأمور وتُكسبه الخبرات المختلفة.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا، وأن الجميع يدرك قيمة الجامعة ويحرص على ظهورها بالشكل اللائق بها.

وضمت لجنة تحكيم مهرجان المسرح الجامعي للعروض القصيرة في عضويتها، مجموعة من الفنانين والنقاد، وهم الفنانة وفاء الحكيم، والأستاذ مصطفي حامد، والناقدة ليليت فهمي.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عبدالرحمن موسى الطالب بكلية الإعلام عن دور "الكلب" في مسرحية "لحظات معايا"، والطالب يوسف رياض بكلية الآثار عن دور "البارمان" في مسرحية "فرصة".

وفي جوائز تمثيل دور أول نساء، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من الطالبة هيلانا ناصف والطالبة يمني فتحي بكلية طب الأسنان، وفي جوائز تمثيل دور ثان نساء، وفاز بالمركز الأول مناصفة كل من الطالبة شهد محمد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والطالبة شهد عبدالعظيم بكلية الزراعة.

وفي جوائز تمثيل دور أول رجال، فاز بالمركز الأول الطالب عمر علاء بكلية العلوم، وفي جوائز تمثيل دور ثان رجال، فاز بالمركز الأول الطالب محمد داوود بكلية الهندسة.

وفاز بالمركز الأول في جائزة الإعداد المسرحي علي مطر ومهند أسامة بكلية الهندسة عن مسرحية المصيدة، وفاز بالمركز الأول بجائزة الدراماتورج مسرحية فرصة – كلية الآثار، وفاز بالمركز الأول في جائزة التأليف مناصفة كل من الطالب مصطفي محمود بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والطالب كريم معوض بكلية الحقوق.

وفاز بالمركز الأول في جائزة الاعداد الموسيقي مناصفة كل من الطالب مصطفي سامي بكلية الحقوق، والطالب هشام عادل بكلية الهندسة، وفي جائزة التأليف الموسيقي فاز بالمركز الأول مناصفة كل من الطالب شريف الوسيمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والطالب محمد بكر بكلية الزراعة.

وفي جائزة أفضل ماكياج، فاز بالمركز الأول مناصفة الطالبة مارينا برزي عن مسرحيتي بيت الدمية بكلية الآداب، ونجمة بكلية التربية للطفولة المبكرة، وفاز بالمركز الأول في جائزة أفضل ملابس مناصفة كل من الطالب يوسف ثابت بكلية الآداب، والطالبة تقي حكيم بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي جائزة أفضل تصميم اضاءة، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من الطالب وليد درويش بكلية الزراعة، والطالب أحمد طارق بكلية الهندسة، وفاز بالمركز الأول بجائزة أفضل ديكور مناصفة كل من الطالب محمد عادل بكلية الحقوق، والطالب عزيز برعي بكلية الهندسة، وفي جائزة أفضل تعبير حركي فاز بها الطالب مصطفي أمين بكلية الآداب، وفاز الطالب محمد البحيري بكلية الآثار بجائزة أفضل دراما حركية، وفازت الطالبة نادين خالد بكلية الهندسة بجائزة أفضل استعراضات.

وفي جائزة أفضل مخرج، فاز بالمركز الأول الطالب علي مطر بكلية الهندسة، وفي جائزة أفضل عرض جاء بالمركز الأول مناصفة بين "المصيدة" و"مسكر"، وفاز بجائزة أفضل عمل جماعي العرض المسرحي سيجا، وفي جائزة أفضل دعاية وإعلام فاز بالمركز الأول مناصفة كل من " أوركسترا البارود" و"عند الشجرة"، وفاز عدد من الطلاب بشهادات التميز.