 جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن قتل 7 من عناصر داعش - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2024 5:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن قتل 7 من عناصر داعش

واع
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:53 م

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، عن قتل 7 من عناصر داعش وتدمير 22 مضافة.

وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه «بعملية نوعية نفذت في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتـل 7 دواعش».

وأضاف البيان، أن «العملية أسفرت أيضا عن تدمير 22 مضافة، و5 انفاق، إضافة إلى العثور على مواد متفجرة، وأحزمة ناسفة».

وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر عام 2017 طرد عناصر تنظيم داعش وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الحدود مع سوريا، لكن خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي ماتزال تنشط في بعض المناطق الصحراوية والجبلية، فيما تعمل القوات العراقية على متابعتها وتوجيه الضربات الجوية أو تنفيذ عمليات عسكرية ضدها.

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