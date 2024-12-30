فيتسو يدعو الاتحاد الأوروبي إلى أخذ القرار الأوكراني بشأن نقل الغاز الروسي بعين الاعتبار

دعا رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار قرار أوكرانيا بوقف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، واصفا الوضع بأنه "غير مسبوق".



وقال فيتسو في رسالة مفتوحة إلى قادة المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد: "إنني على قناعة بأنه من مصلحة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن تكون الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا عقلانية، وألا تمثل خطوات مدمرة للذات ومضرة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".



وتابع: "وفي هذا السياق... سأطلب منكم أن تعيروا الاهتمام اللازم لهذا الوضع غير المسبوق وأن تولوا الأهمية العاجلة له".

وأشار إلى أن تجاهل قرار أوكرانيا وقف نقل الغاز سيؤدي إلى التوترات وإجراءات جوابية.

يذكر أن أوكرانيا قررت وقف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا اعتبارا من 1 يناير عام 2025.

وحذر فيتسو أوكرانيا من أن سلوفاكيا قد تتخذ إجراءات جوابية ردا على هذه الخطوة، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا.