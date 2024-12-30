اليونيسف: الطقس أصبح له حصة في حياة الأطفال الذين ينضمون لقائمة الضحايا بغزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» كاظم أبو خلف، إن العالم يرى ويسمع ما يحدث في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الأطفال في غزة لم يعودوا يسقطون بالقصف أو حتى بالمرض أو بسوء التغذية أو لفقدان المأوى لكن أيضًا بسبب الطقس.

وأوضح الطقس أصبح له حصة في حياة الأطفال الذين ينضمون إلى قائمة طويلة من الضحايا بسبب البرد، لافتًا إلى أن هناك 14 ألفًا و500 طفل على الأقل انتقلوا إلى قائمة الضحايا منذ بداية الحرب، بجانب عدد من المفقودين والجرحى.

ولفت إلى أن هناك 2500 طفل يجب خروجهم فورًا لخارج قطاع غزة لتلقي العلاج، مؤكدا أن معدل خروج الأطفال منذ شهر مايو 2024 انخفض إلى 22 طفلًا في الشهر، بمعدل أقل من طفل في اليوم يُسمح له بالخروج للعلاج.

ونوه بأن هذا الأمر يعني الحاجة إلى تسع سنوات لإخراج الأطفال الـ2500، إذا توقفت هذه الحصيلة عند هذا الرقم.

ولفت إلى أنّ الجهود الإغاثية لا تتوقف، حيث تحاول المنظومة إيصال مساعدات وتحديدًا البطانيات، لكن ما يُسمح بدخوله من مساعدات أقل من نقطة في بحر.