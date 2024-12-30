لمكتب الحكومي بغزة يحمل برنامج الأغذية العالمي مسئولية استشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) أقدمت على ارتكاب خطأ فادح مساء الأحد، أودى بحياة مواطنين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص الحي، وذلك نتيجة تجاوز المؤسسة الأممية (WFP) البروتوكول الصحيح المتّبع والمعمول به في عمليات تأمين شاحنات المساعدات.

وحمّل في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، المؤسسة الأممية المسئولية الكاملة عن الخلل الميداني الخطير، مطالبًا إياها بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما جَرى، وضرورة رفع درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تأمين شاحنات المساعدات بشكل يتناسب مع خطورة الميدان.

وأعرب عن بالغ استغرابه من سُلوك مؤسسة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) طريقاً خطأً؛ استبعدت فيه البروتوكول الصحيح المتبع في التنسيق حتى مع المؤسسات الأممية، مضيفًا: «تفاجأنا عند اتصالنا بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن ليس لديهم أية معلومات حول عملية التأمين التي جرت اليوم بهذه الطريقة الخاطئة».

ودعا إلى ضرورة استدراك هذا الحدث الخطير، مطالبًا برفع درجة التنسيق في إطار ضمان تسهيل مرور شاحنات المساعدات ووصولها لأبناء الشعب الفلسطيني؛ الذي يتعرض لسياسة التجويع الممنهج التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدولي بإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة من خلال الضغط على الاحتلال «الإسرائيلي» لفتح المعابر وإدخال شاحنات المساعدات بشكل سليم وصحيح، مناشدًا كسر سياسة التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.