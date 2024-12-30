أبو الغيط ينعى جيمي كارتر: سنتذكر مساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأحد، عن عمر ناهز 100 عام.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والتي تكللت عام 1979 بتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية».

وأضاف: «كما نتذكر بكل العرفان دفاعاته الحقيقية والمتواصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني المغبونة. رجل اتسم بالشجاعة والصدق في مواقفه السياسية، وبالذات إزاء قضايا منطقتنا. أعزي الولايات المتحدة والرئيس بايدن في هذه الشخصية السياسية الأمريكية المرموقة. رحمة الله عليه».

سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الامريكي الراحل #جيمي_كارتر ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط والتي تكللت عام ١٩٧٩ بتوقيع #معاهدة_السلام_المصرية_الاسرائيلية. كما نتذكر بكل العرفان دفاعاته الحقيقية والمتواصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني المغبونة. رجل اتسم بالشجاعة والصدق في… — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 30, 2024

وتوفي جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي انتُخب رئيسًا في عام 1976، وخدم فترة واحدة فقط، أمس الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفقًا لابنه شيب، حيث يناهز عمره 100 عام، وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.