ريال مدريد يعود للتدريبات وسط غياب نجمه

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بعد أسبوع من الراحة حصل عليه اللاعبون بسبب عطلة أعياد الميلاد، عاد ريال مدريد اليوم الإثنين للتدريبات الجماعية في غياب البرازيلي رودريجو جويس، بالإضافة للثلاثي الغائب لفترة طويلة بسبب الإصابة، الإسباني داني كارفاخال والنمساوي ديفيد ألابا، والبرازيلي إيدر ميليتاو.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المران بفقرة بدنية مكثفة تحت إشراف مدرب الأحمال، أنطونيو بينتوس من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

بينما خاض حراس المرمى تدريبات متخصصة قوية، بالإضافة إلى بعض تدريبات التقوية داخل صالة الألعاب البدنية، تحت أعين مدرب حراس المرمى لويس يوبيس.

ويستعد الفريق الملكي لاستئناف نشاطه المحلي الجمعة المقبل بمواجهة فالنسيا المؤجلة من الجولة ال12 على ملعب مستايا.

ويحتل حامل اللقب المركز الثاني ب40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف جاره أتلتيكو مدريد، فيما يأتي خلفهما برشلونة ب38 نقطة.