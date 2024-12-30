استشهاد 27 شخصا في عدوان إسرائيلي جديد خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 45541 شهيدا و108338 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاث مجازر، أسفرت عن استشهاد 27 شخصا، وإصابة 149 آخرين.

وأكدت الوزارة، أن هناك عددا من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب الدمار الهائل والقيود الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ451 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.