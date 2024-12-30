تُقام اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ولقاء تشيلسي وإيبسويتش تاون المحترف ضمن صفوفه المصري سام مرسي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، ومباراة الأهلي وإنبي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون X تشيلسي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

أستون فيلا X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

مانشستر يونايتد X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X ليتشي – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

بولونيا X هيلاس فيرونا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة X بيراميدز – 5 مساء

إنبي X الأهلي – 5 مساء

فاركو X سموحة – 8 مساء

زد اف سي X بتروجت – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس الإمارات

بني ياس X الوصل – 2.55 مساء

الجزيرة X العين – 5.45 مساء