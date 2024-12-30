مجلس الشورى القطري يدين جرائم الاحتلال في غزة واقتحام المسجد الأقصى

عقد مجلس الشورى القطري، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين لحرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الفعل يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمؤسسات الصحية.

وأوضح المجلس أن هذا العمل يشكل تصعيدا خطيرا يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، محملا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تثير القلق على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما ندد المجلس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

ودعا المجلس الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ خطوات جادة لحماية الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والعمل على تحقيق العدالة والسلام الشامل، بما يضمن احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.