اقتحامات للمسجد الأقصى وأوامر بهدم منازل بالقدس والمقاومة تهاجم مستوطنة دوتان

واصل المستوطنون اليهود اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك خلال "عيد الأنوار" اليهودي (الحانوكا)، في حين أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة بهدم منازل في القدس، وهو ما نددت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتباره امتدادا لعمليات التهويد والتوسع الاستيطاني.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة اليوم الاثنين بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في خامس أيام الاحتفالات اليهودية بما يسمى عيد الأنوار.

واقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى -أمس الأحد- تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية.

من ناحية أخرى، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرارا بهدم 13 منزلا لعائلة واحدة في بلدة عناتا شمال شرقي القدس.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال طلب من عائلة الفهيدات إخلاء 13 منزلا خاصا بأفرادها خلال 12 يوما، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

قيود جديدة بالقدس

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس، لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بـ"أملاك الغائبين"، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء.

ونقلت الوكالة عن محافظة القدس أن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، وتحديدا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

من جانبها، دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ردا على "تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني لعمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية والقدس".

وقالت الحركة في بيان إن أوامر الاحتلال بهدم 13 منزلا في بلدة عناتا هي "امتداد للجرائم الصهيونية بحق أرضنا وشعبنا، وعمليات التهويد والتوسع الاستيطاني، ومخططات التهجير التي تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذها سواء في غزة أو الضفة".

وحثت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "التحرك الفاعل لحماية القدس والمسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، من خطر التهويد الذي تعمل عليه حكومة الاحتلال النازية".

عملية لكتيبة جنين

من جهة أخرى، أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها هاجموا أمس الأحد نقاطا عسكرية في مستوطنة دوتان شمالي الضفة الغربية.

وقالت الكتيبة -في بيان عبر تليغرام- إنه "في تحد واضح للعدو الصهيوني، ورغم الحصار الذي تمارسه قوات السلطة على مخيم جنين، وبعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية، أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 13:15 ظهر أمس من استهداف عدد من النقاط العسكرية ونقاط تجمع جنود العدو في مستوطنة دوتان بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة".

يأتي هذا مع مواصلة جيش الاحتلال تصعيده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالموازاة مع حربه المدمرة على غزة، التي تستمر للشهر الـ15 على التوالي

ووثقت الهيئات الفلسطينية استشهاد أكثر من 830 شخصا في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 6400 منذ أكتوبر 2023.