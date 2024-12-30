أوكرانيا تعلن صدها هجوما روسيا بواسطة 43 طائرة مسيرة

أعلنت أوكرانيا، اليوم، تعرضها لهجوم روسي باستخدام 43 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن حطام بعض المسيرات ألحق أضرارا بمنازل سكنية في منطقة خاركيف بشرق البلاد وفي منطقة أوديسا في الجنوب، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 من المسيرات الـ43 التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية على ست مناطق متفرقة من البلاد، منوهة إلى أن 22 طائرة مسيرة أخرى فقد أثرها.

وأوضحت أنها تصدت للهجوم في أجواء ثماني مناطق داخل البلاد، دون أن تشير إلى ما إذا كان تسبب بخسائر بشرية أو مادية، أو تكشف عن المواقع المستهدفة.

وتعد الهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا جزءا من التصعيد المستمر منذ بداية النزاع في فبراير 2022، حيث لا يزال القتال متواصلا في ظل تعثر الجهود السلمية وتبادل الطرفين لمطالب متباينة، مما يعقد الوضع الأمني والإنساني بشكل مستمر.