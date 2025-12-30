استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، التقرير السنوي لـ«حصاد جامعة طنطا 2025» الصادر عن مستشفيات الجامعة، والذي كشف عن تحقيق أرقام قياسية تعكس حجم التطور الكبير في المنظومة الطبية، والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية الرسمية، نجحت مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025 في إجراء 31 ألفًا و705 عمليات جراحية بمختلف التخصصات، واستقبال 233 ألفًا و705 حالات بقسم الطوارئ، إلى جانب 320 ألفًا و133 مترددًا على العيادات الخارجية.

كما تم إجراء 896 ألفًا و421 تحليلًا طبيًا، و235 ألفًا و457 حالة أشعة تشخيصية، فيما قُدمت الرعاية الصحية لـ17 ألفًا و885 حالة عناية مركزة، وإجراء 22 ألفًا و233 جلسة غسيل كلوي، و10 آلاف و8 حالات مناظير.

وفي مجال علاج الأورام، قدمت المستشفيات 13 ألفًا و567 جلسة علاج كيماوي، و1463 جلسة علاج إشعاعي، كما نجحت في استيعاب 75 ألفًا و916 مريضًا بالأقسام الداخلية، وإجراء 2203 حالات قسطرة، و1475 حالة مسح ذري، وهو ما يعزز مكانة جامعة طنطا كمركز إقليمي متميز في تقديم الخدمات الطبية النوعية والدقيقة.

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تلتزم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما حققته مستشفيات الجامعة خلال عام 2025 يُعد ترجمة فعلية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز في أحد محاورها الأساسية على «المشاركة الفعالة» في خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية لا تقدم مجرد خدمة طبية، بل تسعى إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي، والتدريب الأكاديمي، والخدمة العلاجية المتطورة، لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لأهالي محافظات الدلتا.

وأضاف أن التقرير رصد تقديم أكثر من 2 مليون و457 ألفًا و954 خدمة طبية خلال عام 2025، من بينها 142 ألف مستفيد من مشروع العلاج، وتقديم أكثر من 450 ألف خدمة طبية متنوعة، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية أصبحت الوجهة الأولى للمرضى في وسط الدلتا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الطفرة العددية والنوعية التي شهدتها مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025، والتي تُوجت بتقديم قرابة 2.5 مليون خدمة طبية، جاءت نتاج استراتيجية متكاملة تعتمد على تنوع الصروح الطبية داخل الجامعة، بدءًا من مستشفى الجراحات الجديدة المتطور، وصولًا إلى المستشفيات المتخصصة في الأورام والكلى والأطفال، بما يتيح تقديم حزمة خدمات صحية شاملة تغطي مختلف احتياجات المواطنين في إقليم الدلتا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة طنطا تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، مدعومة بتجهيزات تكنولوجية متطورة، من بينها أجهزة المسح الذري التي قدمت خدماتها لـ1475 حالة، وأجهزة الأشعة المتقدمة التي استوعبت 235 ألفًا و457 حالة خلال العام.

وأوضح أن هذه الدقة والتطور في الخدمات جعلت المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا الوجهة الأولى والأكثر ثقة للمواطنين، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والفنية المؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد حنتيرة أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتدريب الأطقم الطبية والتمريضية، لضمان تقديم رعاية صحية وإنسانية تليق بالمريض المصري، مشيرًا إلى أن تضافر جهود هذه الكوادر كان سببًا رئيسيًا في إجراء 31 ألفًا و705 عمليات جراحية معقدة بنسب نجاح عالمية، وهو ما يجسد التزام الجامعة بالمشاركة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتحويل البحث العلمي إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن ويدعم مبادرات الدولة المصرية في القطاع الصحي.