مسؤول: استجابة الصين لفيروس كورونا فعالة حتى الآن

ذكر سفير الصين لدى الأمم المتحدة شين شو في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة أن انخفاض عدد حالات الوفاة في الخارج تظهر مدى فعالية استجابة الصين على فيروس كورونا.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن شين قوله في المؤتمر إن الصين " مستعدة دائما لتبادل المعلومات ذات الصلة.



وأضاف أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ عالمية سوف يساعد في تعبئة الموارد .



وتابع أن الصين يمكنها أن تساعد الدول ذات "أجهزة الصحة الضعيفة".



واستطرد أن الأثر الاقتصادي للفيروس "واضح للغاية".



وقال إن إعلان حالة الطوارئ الذي قامت به منظمة الصحة العالمية كان قرارا مستقلا من جانب الوكالة، مضيفا "لدينا الثقة الكاملة في منظمة الصحة العالمية".