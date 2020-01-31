مخاوف من احتمال وفاة فرنسي في انهيار جليدي شمالي اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن هناك مخاوف من احتمال وفاة رجل فرنسي في انهيار جليدي في منتجع للتزلج بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن السلطات المحلية أن الانهيار الجليدى يوم الأربعاء أصاب مجموعة من ثمانية متزلجين فرنسيين الذين غامروا بالخروج فى منطقة منتجع تومامو فى قرية شيموكابو.

وأفادت كيودو بأن سبعة من المتزلجين لم يلحقهم أي أذى بعد أن تمكنوا من الخروج من الانهيار ونزلوا من على جبل تومامو الذي يبلغ ارتفاعه 1239 متراً.

ووفا لصحيفة هوكايدو سيمبون المحلية فإنهم سحبوا الرجل من الثلج. ومع ذلك، فقد تُرك فاقدا للوعي في الموقع، وفقا لما أبلغت به المجمعة الشرطة المحلية.

وقالت كيودو إن السلطات المحلية بدأت جهود البحث والإنقاذ في وقت مبكر اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الانهيار الجليدي كان يتراوح بين 3 و 4 أمتار وعرضه 50 مترا، وفقا للشرطة المحلية.