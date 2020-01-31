الجيش السوري يوسع سيطرته على طريق دمشق حلب

واصل الجيش السوري تقدمه على جهتي الأوتوستراد الدولي حلب دمشق من محاور ريفي حلب وادلب بعد سيطرته على عدد من البلدات والقرى اليوم الجمعة.



وأكد قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية أن "الجيش السوري سيطر اليوم على بلدة حيش أكبر البلدات بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذين انسحبوا من البلدة بعد تكبدهم خسائر جسيمة ".



وأكد القائد الميداني لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "سيطر الجيش السوري ايضا على قريتي العامرية وطبيش جنوب بلدة حيش، وتتقدم القوات باتجاه قرية معرحطاط آخر قرية تسيطر عليها فصائل المعارضة على أوتوستراد بين مدينتي معرة النعمان وخان شيخون والتي تتمركز فيها نقطة مراقبة تركيا".



وفي ريف حلب الجنوبي الغربي قال القائد الميداني أن " الجيش السوري واصل تقدمه وسيطر اليوم ايضاً على قرى القراصي القلعجية وخالدية خان طومان بريف حلب الجنوبي ، وأسر مجموعتين من مسلحي جبهة النصرة في قرية القلعجية، ووصل الجيش السوري تقدمه وسيطر على تل حزمر والرجم وأصبح على مسافة حوالي 2 كم من اتوستراد دمشق حلب غرب مدينة حلب ".



من جانبه قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر أن "فصائل المعارضة قتلت اكثر من 25 عنصرا من الجيش السوري خلال اقتحام قريتي لوف والشيخ ادريس وأسر 12 عنصرا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي كما تخوض فصائل المعارضة معارك عنيفة على محاور بلدت حيش وقرية الشيخ دامس".



وكشف القائد العسكري عن " تعرض القوات الحكومية لخسائر كبيرة خلال عمليات على جبهات ريف حلب الجنوبي والغربي اليوم ، وقتل اكثر من 40 عنصراً من الجيش السوري والحرس الثوري الايراني ومقاتلين من حزب الله اللبناني على جبهات الكلارية غرب مدينة حلب بعد وقوع مجموعات منهم في كمائن ".



وتسعى القوات الحكومية السورية التي تتقدم من ريف حلب الجنوبي الغربي وريف ادلب الجنوبي الشرقي للتقدم والسيطرة على طريق دمشق حلب الذي بقيت مسافة حوالي 40 كم تحت سيطرة فصائل المعارضة.