 تركيا تعتزم اقتراض 66 مليار ليرة من السوق المحلية خلال 3 أشهر - بوابة الشروق
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تركيا تعتزم اقتراض 66 مليار ليرة من السوق المحلية خلال 3 أشهر

أنقرة -(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:43 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 6:43 م
أظهرت بيانات الخزانة التركية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، انخفاض قيمة السندات التي ستطرحها خلال فبراير الحالي ومارس وأبريل المقبلة، لتصل إلى حوالي 66 مليار ليرة.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الخزانة التركية القول إنها تعتزم اقتراض 21 مليار ليرة من السوق المحلية خلال الشهر المقبل وليس 29 مليار ليرة كانت تعتزم اقتراضها في وقت سابق.

كما تعتزم الخزانة التركية اقتراض 22 مليار ليرة وليس 8ر29 مليار ليرة خلال مارس المقبل، في حين تعتزم اقتراض 5ر23 مليار ليرة خلال نيسان/أبريل المقبل منها 2ر1 مليار ليرة من خلال طرح صكوك إسلامية.

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