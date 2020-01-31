

أكد هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم حجز مريض بمستشفى الحميات تحت تشخيص أزمة تتفسية حادة، عن طريق الحجر الصحى بالمطار، وليس له أى علاقة بفيروس كرونا، موجها رسالة إلى الأعلاميين والصحفيين بضرورة تحرى الدقة فى نقل الأخبار.

وقالت الدكتورة غادة محمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، إنهم لم يتلقوا أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمطار سوهاج.

وأضافت أنه تم الاجتماع بمسئولي الحجر الصحي بمطار سوهاج للتأكد من جاهزية ومدى استعداد الحجر الصحي للكشف على الركاب القادمين من الخارج لمواجهه فيروس كورونا ومنع دخوله المحافظة.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع موسع مع قيادات المطار برئاسة اللواء طيار هشام فريد، مدير مطار سوهاج الدولي، لبحث كيفية مواجهة الفيروس القاتل، وتشديد على الإجراءات الوقائية للعاملين بالمطار لتجنب نقل الفيروس في حالة وجود مصابين بين الركاب القادمين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه نفى مصدر مسئول بسلطات مطار سوهاج الدولي، وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا من القادمين بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمطار بالتنسيق مع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية للتعامل مع أي حالات مصابة من خلال الحجر الصحي بالمطار.