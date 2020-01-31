الحكومة تنفي إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام «الأسئلة المتحررة»

نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة هذا العام 2019/2020، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019/ 2020، بنظام "الأسئلة المتحررة" هذا العام، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحانات للصف الثالث الثانوي هذا العام بنظام "البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقاً للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات.

وأوضحت أنها تستعد لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2019/2020، في شهر يونيو المقبل، حيث يسجل الطلاب المنتظمون الاستمارات إلكترونيًا، اعتباراً من 4 يناير الجاري، ويتم طباعتها وتسليمها للمدارس بعد التوقيع عليها بصحة البيانات، فضلاً عن قيام الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من 2 فبراير لعام 2020.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (moe.gov.eg).