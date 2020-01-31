محافظ كفرالشيخ يصدر قرارا بتكليف محمد رجب إمام رئيسا لمدينة مصيف بلطيم

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (٩١) لسنة ٢٠٢٠ بتكليف المهندس محمد رجب إمام الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ والمكلف مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه للقيام بعمل رئيساً لمدينة مصيف بلطيم بصفة مؤقتة لحين شغلها طبقاً للقانون.

كما قرر إنهاء تكليف محمد أحمد محجوب من العمل رئيساً لمدينة مصيف بلطيم، على أن يندب للعمل بديوان عام المحافظة للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بصفة مؤقتة لحين شغلها طبقاً للقانون.

وقرر تكليف " صبري محمد حسن الجندي مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالعمل بوظيفة كبير باحثين بالإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام لحين صدور قرار وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

كما قرر تكليف وسام السيد أحمد وهدان مدير وحدة حقوق الإنسان مسئولةً عن ملف الهجرة الغير شرعية بدائرة المحافظة بالإضافة إلى عملها الحالي، بالإضافة إلى تكليف المهندس يحيى السيد يحيى عكة الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بالقيام بتسيير أعمال الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بصفة مؤقتة لحين شغلها طبقاً للقانون.